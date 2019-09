Kartoffelkäse mit gerösteten Laugenchips

Die durchgedrückten Kartoffeln mit Schmand, Butter, Knoblauch- und Zwiebelwürfeln, Schnittlauchröllchen, gehackter Petersilie, etwas Paprikapulver und etwas Kümmel gut vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen und mit einem Suppenlöffel schöne Nocken abstechen.



Laugenstangen in Scheiben schneiden und in aufgeschäumter Kräuterbutter kross anrösten und in einer Holzschüssel anrichten. Romanasalatblätter auf ein Holzbrett legen, Kartoffelnocken daraufsetzen, mit Paprikapulver bestreuen und mit Zwiebelring ausgarnieren. Anschließend mit Laugenchips servieren.