Kartoffeln à la Kotaska

Dann die Pfanne auf den Herd geben und die unterste Lage Kartoffelscheiben etwas Farbe nehmen lassen. Anschließend die Pfanne in den Ofen stellen und bei 220 Grad Celsius fertig backen, bis die Kartoffeln gar und gebräunt sind, das sollte etwa 30 Minuten dauern.



In der Zwischenzeit das Schweinefilet beidseitig salzen, pfeffern und in einer Pfanne mit angestoßenen Knoblauchzehen und Rosmarin braten, bis die gewünschte Garstufe erreicht ist. Das Fleisch dann entnehmen und im Backofen bei 75 Grad Celsius warmhalten. Die in der Pfanne verbliebenen Röstaromen mit dem dunklen Fond ablösen und zu einer Sauce einkochen lassen.



Die Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden und in etwas Butter schwenken. Sobald die Anna-Kartoffeln aus dem Ofen kommen, die Kartoffeln stürzen und zusammen mit Schweinefilet, Frühlingszwiebeln und Sauce anrichten.