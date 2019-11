Mangold-Kartoffelpflanzerl

Hackfleisch mit Zwiebelwürfeln in heißem Olivenöl angehen lassen. Tomatenmark unterrühren, mit Maismehl bestäuben und mit Kalbsfond aufgießen. Alles aufkochen, köcheln lassen, Speckwürfel zugeben, wieder köcheln lassen. Die Würfel von Karotten, Lauch, Sellerie, Mangoldstielen und Knoblauch zugeben. Alles bis auf den Biss garen lassen.



Pflanzerl in heißem Olivenöl beidseitig auf den Punkt braten. Streifen von Karotten und Sellerie in heißem Olivenöl kross ausbacken. Hackfleisch-Specksauce als Bett in einem tiefen Teller anrichten, Pflanzerl darauflegen und krosse Gemüsestreifen darauf verteilen.