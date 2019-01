Kartoffeltarte mit Spinat und Walnuss-Käsehaube

Kartoffeln schälen, in Scheiben schneiden und in heißem Olivenöl rundum gut anbraten.



Eier mit Schmand gut verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Gehackten, blanchierten Spinat zufügen, unterziehen und die angebratenen Kartoffeln zugeben. Rote Zwiebeln schälen, in Streifen schneiden, kurz ansautieren und unterheben.



Eine Tarteform mit Backpapier auslegen und mit Semmelbröseln bestreuen. Alles in die Tarteform geben, etwas andrücken und mit geriebenem Bergkäse und gehackten Walnüssen bestreuen. Im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad circa 50 Minuten backen. Anschließend die Tarte in Tortenstücke schneiden und in der Form servieren.



Sauerrahm mit Schnittlauchröllchen und gesäuberten, gehobelten Radieschen gut vermengen. Den Dip mit Salz und Pfeffer würzen und in einem Schälchen dazu servieren.