Kartoffel-Wirsing-Suppe

Bratwurstbrät aus dem Darm streifen, mit angeschwitzten Zwiebeln vermengen und mit etwas Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. In sprudelnder Gemüsebrühe mit einem Kaffeelöffel kleine Nockerl abstechen und gut fünf Minuten ziehen lassen. Kartoffeln schälen, säubern, in Stücke schneiden.



Vom Wirsing die Außenblätter abnehmen, den Rest in Stücke schneiden, mit Gemüsebrühe alles weich kochen, mit dem Mixstab fein pürieren und mit Sahne verfeinern. Gehackte Petersilie unterheben, mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. In tiefem Teller anrichten, Klößchen darauf verteilen, zum Schluß angeschwitzte Karotten und Kartoffelwürfel als Garnitur darüber streuen.