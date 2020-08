Hilfe für Katzenallergiker

Fast 15 Millionen Katzen leben derzeit in den deutschen Haushalten. Allerdings reagieren etwa zehn Prozent der Menschen allergisch auf die tierischen Mitbewohner. Was, wenn man sich vom geliebten Haustier trotz Allergie nicht trennen will?

something 5 min something 03.02.2020 Video verfügbar bis 03.02.2021 Video herunterladen