Kostenfalle Finanzkauf

Wie so oft, steckt auch hier der Teufel im Detail. Das Angebot kann an bestimmte Konditionen gebunden sein: So ist es möglich, dass es den zinsfreien Ratenkredit erst ab einem bestimmten Betrag gibt. Gleichzeitig ist meist die Laufzeit festgelegt (zum Beispiel auf 24 Monate). Außerdem: Von der Null-Prozent-Finanzierung können in der Regel nur diejenigen profitieren, die eine entsprechende Bonität (Zahlungsfähigkeit) vorweisen können. Dafür wird meist ein regelmäßiges Einkommen gefordert. Wer nicht voll kreditwürdig ist, muss Zinsen zahlen.