Kehlkopfkrebs

Das komfortabelste Verfahren zur Sprachrehabilitation ist die Stimmventilprothese. Hierbei wird ein kleines Ventil aus Kunststoff in die Trennwand, die zwischen die Luft- und Speiseröhre konstruiert wurde, eingesetzt. Die in den Lungenraum eingeatmete Luft wird beim Ausatmen durch einen Fingerdruck auf das Ventil in die Speiseröhre umgeleitet. Dadurch versetzt der Luftstrom die Schleimhäute der Speiseröhre in Schwingung, was einen Ton erzeugt, mit dem Wörter formuliert werden können. Beim Erlernen ihrer neuen Sprachtechnik erhalten Patienten logopädische Unterstützung.