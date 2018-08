Keime in Badeseen

Asienreisende oder Menschen, die in Griechenland, in der Türkei oder in Tunesien im Krankenhaus waren, haben ein viel höheres Risiko, mit einem multiresistenten Keim in Berührung zu kommen. In Deutschland gelten Patienten, die z.B. in Griechenland stationär behandelt wurden, deshalb als Risikopatienten.