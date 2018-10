Kein Ärger mit dem Mietwagen

Wichtig: Geben Sie den Wagen pünktlich und an dem im Vertrag festgehaltenen Ort ab. Bei verspäteter Rückgabe oder Abgabe an einem anderen Ort werden saftige Gebühren fällig. Am besten ist es, den Wagen während der Öffnungszeiten zurückzugeben und sich den Zustand des Fahrzeugs inklusive Tankfüllung vor Ort protokollieren zu lassen. Stellt man den Wagen außerhalb der Öffnungszeiten ab, sollte man einen Zeugen dabei haben, der sich das Auto anschaut. Zudem sollte man Fotos am Übergabeort machen. Außerdem empfiehlt es sich, am nächsten Tag gleich anzurufen und zu fragen, ob alles in Ordnung ist.