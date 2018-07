Kein Amalgam bei Kindern und Schwangeren

Es heißt, die Verwendung des quecksilberhaltigen Zahnfüllstoffs Amalgam werde zukünftig bei Kindern, Schwangeren und Stillenden nur noch in Ausnahmefällen erlaubt. Das wurde in einem Beschluss des Europäischen Parlaments vom 14. März 2017 festgehalten. Am 1. Juli 2018 tritt dieser nun in Kraft.