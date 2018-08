Kein Ende der Hitzewelle in Sicht

Volker Angres, Leiter der ZDF-Umweltredaktion

Volle Kanne: Ist diese Hitzewelle erst der Anfang des prognostizierten Klimawandels?

Volker Angres: Viele Klimaforscher sehen das so. Was aktuell als ungewöhnlich gilt, könnte nach Einschätzung des Potsdam-Institutes für Klimafolgenforschung (PIK) in 30 Jahren ein ganz normaler Durchschnitts-Sommer sein. Der Mai 2018 war der wärmste Mai in Deutschland seit 1881. Zuvor hatte schon der April einen Rekord gebrochen.



Hierzulande haben wir heute im Schnitt doppelt so viele Hitzetage mit einer Maximaltemperatur von über 30 Grad als noch in den 80er-Jahren. Die Hitzebelastung für den Menschen ist also gestiegen; künftig ist mit noch mehr Hitzetagen zu rechnen. In Berlin beispielsweise sind es derzeit im Schnitt 14 Hitzetage pro Jahr. Das wird sich bis Ende des Jahrhunderts verdoppeln.