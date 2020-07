Kenia in der Corona-Falle

Die Folgen der Corona-Pandemie könnten in Entwicklungsländern verheerende Ausmaße annehmen. In der kenianischen Hautpstadt ist die Lage sehr angespannt. Timm Kröger, Leiter des ZDF-Studios in Nairobi, berichtet live über die Situation.

Beitragslänge: 11 min Datum: 08.07.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 08.07.2021