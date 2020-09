Rezept-Ideen mit Kichererbsen

Zutaten (für eine Portion)

1 Dose Kichererbsen (abgetropft, Saft auffangen und als veganen Eischnee verarbeiten = Aquafaba)

2 EL Olivenöl

1 TL Paprikapulver, gemahlen und rosenscharf (am besten geräuchert)

1/2 TL gemahlener Kreuzkümmel

1/2 TL schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen

1 TL Salz



Zubereitung

Backofen auf 180 Grad vorheizen. Die abgetropften Kichererbsen mit klarem Wasser gut abspülen und auf einem sauberen Küchentuch ausbreiten. Mit einem zweiten Tuch vorsichtig trocken reiben. Dabei aufpassen, dass die Kichererbsen nicht zerdrückt werden. Je trockener sie sind, desto knuspriger werden sie. Wer Zeit hat, kann sie auch noch für eine Stunde zum Trocknen liegen lassen.



Kichererbsen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben, gut verteilen und für 20 Minuten backen. Nach der Hälfte der Zeit am Blech rütteln, um die Kichererbsen ein bisschen zu wenden.



Das Öl und die Gewürze in eine Schüssel geben und vermischen, die Kichererbsen dazugeben und alles vorsichtig umrühren, sodass alles bedeckt ist. Alles zurück auf das Backblech schütten und nochmals für 10 bis 15 Minuten fertig rösten.



Kichererbsen ein bisschen abkühlen lassen und am besten gleich verzehren, da sie dann am knusprigsten sind. Tipp: Schmeckt auch sehr gut zu Salaten, Dips oder als Suppeneinlage. In einer luftdicht verschlossenen Dose sind die Kichererbsen bis zu einer Woche haltbar, sie bleiben allerdings nicht knusprig.