Wenn Eltern keine Eltern mehr sein können

In diesen Einrichtungen lernen die Kinder in Gesprächen die Erkrankung ihrer Eltern zu verstehen und erfahren vor allem, dass sie nicht Schuld daran sind. Zudem lernen sie offen über die psychische Erkrankung ihrer Eltern zu sprechen und diese als Teil ihres Lebensumfelds zu akzeptieren. Die Praxis konnte zeigen, dass viele der Kinder oft Lügenmärchen erfinden, die sie in ihrem sozialen Umfeld wie Freunden, Schulkameraden und Lehrern gegenüber äußern, um eine „heile Welt“ aufrecht zu erhalten: So erzählen Kinder zum Beispiel, dass ihre Mutter oder der Vater wegen einer Herzerkrankung ins Krankenhaus musste, statt offen darüber zu reden, dass ein psychisches Leiden der eigentliche Grund ist.