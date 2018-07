Kinder suchtkranker Eltern

Wichtig ist, dass betroffene Kinder eine feste Bezugsperson mit hoher Empathie außerhalb der Kernfamilie finden, bei der sie sich sicher und geborgen fühlen und die ihnen Verlässlichkeit und Verständnis vermittelt. Dies kann eine Erzieherin, eine Tante, der Opa oder Fußballtrainer sein. Wichtig ist auch, dass Kindern von solchen Bezugspersonen vermittelt wird, dass Sucht eine Krankheit ist, und dass sie selbst keine Schuld an dem Verhalten des suchtkranken Elternteils haben. Diese Entlastung für die Kinder ist wichtig, um ihnen zu vermitteln, dass sie selbst in Ordnung sind. In Kombination mit der Beziehung zur Bezugsperson kann eine solche Entlastung bei den Kindern Resilienz fördern, also die Fähigkeit, mit belastenden Situationen umzugehen und dabei keinen Schaden an der psychischen Gesundheit zu nehmen.