Kinder & Videospiele für Erwachsene

Kinder müssen nicht alles bekommen, was sie wollen. Allerdings dürfe man ihnen auch nicht alles komplett verbieten. „Wenn der Kontakt zum Kind stimmt, es sich um eine funktionierende Familie handelt, in der Gedankenaustausch stattfindet, das Kind sozial integriert ist und Freunde hat, dann sehe ich es nicht als problematisch an, wenn das Kind mal ein solches Spiel spielt, das halbwegs im Altersrahmen liegt,“ sagt der Diplompsychologe. Die Eltern sollten sich aber auch informieren und wissen, um welche Spiele es sich handelt. „Man sollte untereinander besprechen, ob und in welchem Rahmen gespielt werden darf – oder eben nicht.“ Für Kinder und Jugendliche sei es wichtig zu wissen, dass sich die Eltern für ihre Belange interessieren. Eltern sollten hingegen darüber informiert sein, was das Kind macht – und wie viel Zeit es mit Videospielen verbringt. „Auch medienfreie Zeit ist wichtig“, sagt Langer.