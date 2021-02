Kinderhospizarbeit in Coronazeiten

Der wesentliche Unterschied zwischen einem Hospiz für Erwachsene und einem Kinderhospiz besteht darin, dass die Kinder nicht nur für die letzten Lebenswochen ins Hospiz kommen. Ein Aufenthalt im Kinderhospiz unterscheidet sich deshalb auch von einem Krankenhausaufenthalt. Die Bewohner werden „Gäste“ genannt, es wird viel gelacht und gespielt und auch mit den Kindern geschmust. In den meisten Hospizen gibt es zwischen acht und maximal 16 Plätze, damit auf jedes Kind individuell eingegangen werden kann.



Das Pflegeteam wird durch Ärzte unterstützt, die sich in akuten Krankheitsfällen um die Kinder kümmern. Regelmäßig unternehmen die Pfleger Ausflüge mit den Kindern oder bieten Besuche von Therapietieren oder Clowndoktoren. Pädagogische Angebote und Physiotherapie gehören ebenfalls in vielen Hospizen zum Angebot. Die Eltern und Kinder können die Mahlzeiten selbst bestimmen und bestimmte Lebensmittel mit ins Hospiz bringen, damit sie dort zubereitet werden.