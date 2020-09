Ein Tag in der Kinderorthopädie

Ganz entscheidend bei der Behandlung ist, dass die Betroffenen ihr Korsett mindesten 16 Stunden am Tag tragen. Sonst wird kein zufriedenstellender Effekt eintreten. Und: In der Regel muss das Korsett bis zum Ende des Wachstums getragen werden. Alles in allem eine Therapie, die viel Disziplin erfordert. Denn das ständige Tragen des Korsetts ist sehr anstrengend und schränkt die Kinder und Jugendlichen in ihrem Bewegungsdrang im Alltag ein.