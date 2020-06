Kindesmissbrauch vorbeugen

Der Missbrauchsfall in Münster hat ganz Deutschland erschüttert. Dr. Christian Lüdke, Kriminalpsychologe sowie Kinder- und Jugendpsychotherapeut, kennt sich nicht nur in der Opferbetreuung, sondern auch in der Ausbildung von Polizeispezialeinheiten aus.

Beitragslänge: 8 min Datum: 09.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 09.06.2021