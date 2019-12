Kinotipp: Menschsein

Am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember 2019 läuft der Dokumentarfilm "Menschsein" in den Kinos. Pädagoge und Filmemacher Dennis Klein zeigt, wie Menschen weltweit mit Behinderung leben und ruft zu mehr Inklusion auf.

