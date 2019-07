Kirschsuppe mit Grießklößchen

Zubereitung

Das Eiweiß mit dem Salz sehr steif schlagen. Zucker einrieseln lassen und weiterschlagen, bis der Zucker gelöst ist. In einem größeren Topf leicht gesalzenes Wasser zum Kochen bringen. Fängt das Wasser an zu sieden, mithilfe von zwei Esslöffeln kleine Nocken (Wölkchen) vom Eischnee abstechen, in das Wasser gleiten lassen und nach einer Minute wenden. Nach einer weiteren Minute mit einem Schaumlöffel herausnehmen und beiseite stellen. Weiter so verfahren, bis das Eiweiß aufgebraucht ist.