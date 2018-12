Gewürze: Viel mehr als nur Geschmack

Gewürzmischungen kann man gut selbst herstellen. „Dazu gibt es die Regel, dass Gewürze wie Kurkuma, Kreuzkümmel oder auch Paprika und Curry in etwas größeren Mengen verwendet werden können“, erklärt Bäuerlein. Sehr scharfe Gewürze wie Chili oder sehr aromatische Gewürze wie Nelken oder Zimt sollte man hingegen nur in Prisen zugeben. Mit frischem Knoblauch oder Zwiebeln können diese Gewürzmischungen für Fleisch und Geflügel verwendet werden. „Eine Prise Zimt am Salatdressing kann durchaus die besondere Note sein. „Orientalische Gewürzmischungen passen auch zu Backofengemüse oder Pfannengemüse. Durch die Zugabe von Kreuzkümmel in den Kartoffelsalat bekommt er eine orientalische Note“, rät Brigitte Bäuerlein.