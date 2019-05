Kleingehölze für den Garten

Bäume setzen in jedem Garten schöne Akzente, allerdings sollte man den richtigen Standort und die passende Sorte wählen. Von den meisten Gartengehölzen gibt es eine große Sortenvielfalt, die sich sowohl im Design, aber auch in den Wuchseigenschaften unterscheiden. Beim Bäumekauf sollte man darauf achten, dass das Gehölz nicht allzu groß wächst, denn später können Bäume nicht mehr so einfach entfernt werden. Um also Schäden oder sonstige Unannehmlichkeiten zu vermeiden, sollte man sich vor dem Kauf gut beraten lassen.