Klimafreundliche Lebensmittel

Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Haferflocken, Hafermilch, Hirse

Kichererbsen, Bohnen, Erbsen

Leinöl, Leinsamen, Rapsöl, Olivenöl

Tofu, Lupinen (als Schrot, im Glas oder Mehl)

Tempeh



In der dritten Ebene befindet sich wertvolles Getreide. "Mit derVollkorn-Variante stellen wir sicher, dass wir gut versorgt sind", empfiehlt Brigitte Bäuerlein. "Nudeln und Brot kann aus heimischem Getreide hergestellt werden. Hafer enthält besonders viel Eiweiß." Eine weitere wichtige Eiweißquelle sind Hülsenfrüchte. Viele werden in Europa angebaut, Bohnen oftmals auch in Deutschland. Ein weiterer Tipp der Expertin: In Unverpackt-Läden einkaufen – hier gibt es die Produkte auch oft im Glas.



Tofu ist eine gut sättigende Eiweißquelle. Der dafür verwendete Soja kommt aus Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien. Der Soja für die Tierfutterproduktion kommt zum größten Teil aus Südamerika. Brigitte Bäuerlein: "Eine richtig heimische Alternative sind Lupinen, z.B. als Mehl, Schrot oder auch Fleischersatz."