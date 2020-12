Klimafreundliche Plätzchen

Verbraucher | Volle Kanne - Nachhaltiges Plätzchenrezept Download

Zubereitung

Die beiden Mehlsorten mit Zucker, Zimt und Salz in eine Schüssel geben und mit dem Schneebesen vermengen. Nussbutter hinzufügen und unterrühren, bis der Teig fest wird. Anschließend esslöffelweise die Milch dazugeben. Der Teig sollte nun etwas krümelig sein, sodass er sich gut zu Keksen formen lässt.



Walnussgroße Portionen nehmen und mit den Händen zu einer Kugel formen. Mit dem Daumen ein Loch in die Mitte der Kugel hineindrücken. Bei Bedarf fünf bis zehn Minuten in den Kühlschrank stellen, damit der Teig noch fester wird. Zuletzt etwas Marmelade mit einem Teelöffel in die Kuhle geben. Fertig sind die No-Bake-Plätzchen, die in den folgenden Tagen noch durchtrocknen dürfen!