Kneipp-Therapie – warum sie hilft!

Ein Bad in der eiskalten Donau – für einen Tuberkulosekranken schien das im Jahr 1849 nach landläufiger Meinung das sichere Todesurteil. Der angehende katholische Priester Sebastian Kneipp wagte den Selbstversuch jedoch, der ihm in einem Büchlein namens „Unterricht von Krafft und Würkung des frischen Wassers in die Leiber der Menschen“ empfohlen worden war. Dieses Bad wiederholte er regelmäßig.