Knödel-Tris

Zuerst eine Grundmasse herstellen, die je nach Sorte weiter verfeinert wird. Hierzu die Zwiebel fein hacken und in Butter glasig andünsten. Mit Muskatnuss und Salz würzen. Mit etwas Milch ablöschen und zusammen mit dem Quark über die Brötchenwürfel geben. Eier und Mehl hinzufügen und gründlich vermischen, es soll eine gut zusammenhaltende Masse entstehen. Sollte die Masse noch zu trocken sein, weitere Milch zugeben. In drei gleiche Portionen teilen und in Schüsseln geben.



Für die Käse-Knödel den geriebenen Käse mit in die Schüssel geben, gut vermengen und

15 Minuten ruhen lassen.



Für die Spinat-Knödel den Spinat zusammen mit zerkleinerter Schalotte und Knoblauch in Butter anschwitzen. Fein pürieren, einen kleinen Teil beiseitestellen und den Rest in die zweite Schüssel geben. Auch gut vermengen und etwa 15 Minuten ruhen lassen.



Für die Rote-Bete-Knödel die Rote Bete fein reiben (es empfiehlt sich das Tragen von Handschuhen) und zusammen mit Himbeeressig, Kümmel und Salbei fein pürieren. Auch hier einen kleinen Teil aufbewahren, die übrige Masse mit in die letzte Schüssel geben. Auch diese gut vermischen und 15 Minuten ruhen lassen.



Aus allen Knödel-Massen mit feuchten Händen vier große oder acht kleine Knödel formen. Zum Kochen drei verschiedene Töpfe mit Salzwasser und etwas angerührter Speisestärke nutzen. Die Käseknödel in einfachem Salzwasser garen, bis sie an der Oberfläche schwimmen.