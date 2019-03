Sie ist am besten geeignet für junge Patienten, die beispielsweise durch einen Unfall ein stark zerstörtes Gelenk haben. Denn wenn Patienten schon in jungen Jahren eine Prothese, also ein künstliches Gelenk, bekommen, dann muss diese bis ins hohe Alter sehr wahrscheinlich mehrmals ersetzt werden. Bei jungen Menschen, die sich viel bewegen, halten sie unter Umständen keine zehn Jahre. Und bei jeder erneuten Gelenkersatz-OP wird der Austausch schwieriger, weil immer mehr Knochensubstanz durch die Eingriffe verloren geht.