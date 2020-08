Alexandra Roth wurde am 11.11.2018 als erwachsene Frau Opfer von K.-o.-Tropfen. Auf einer öffentlichen Karnevalsfeier in einem für sie bekannten Umfeld verliert sie plötzlich das Bewusstsein. Sie hat Glück im Unglück und wird nicht Opfer eines sexuellen Übergriffs. Dafür erlebt sie einen Gedächtnisverlust über einen Zeitraum von zehn Stunden, schämt sich und leidet in den ersten Monaten danach unter einer Art Kontrollzwang.