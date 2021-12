Köstliche Piroggen

Hinweis: Die Mengenangaben dieses Rezepts sind dafür ausgelegt, dass man beide Füllungsvarianten zubereiten kann. Sollte man nur eine Variante zubereiten wollen, einfach die Mengenangaben der gewählten Füllung verdoppeln.



Für den Teig das Mehl mit zerlassener Butter, Muskatnuss, zwei Eiern, 150 bis 200 Milliliter warmem Wasser und Salz verrühren. Es entsteht ein recht feuchter Teig, der mindestens zehn Minuten geknetet werden sollte, bis er leicht glänzend und geschmeidig ist. Diesen Teig dann abdecken und etwa 30 Minuten ruhen lassen. In der Zwischenzeit die Füllungen zubereiten.



Kartoffel-Füllung: Die Kartoffeln schälen, vierteln und in Salzwasser etwa 20 Minuten weichkochen. Dann abschütten und ausdampfen lassen. Kartoffeln danach mit Schichtkäse, Zitronenabrieb, einer großzügigen Spur Pfeffer und fein geschnittener Petersilie zu einem Püree stampfen. Die Zwiebel würfeln und in etwas Butter bräunen. Etwa die Hälfte der Zwiebel unter die Kartoffeln mischen.



Hackfleisch-Füllung: Den Knoblauch und Paprikapulver zu der übrigen Zwiebel geben und leicht anschwitzen. Dann das Hackfleisch hinzufügen und krümelig anbraten, bis die gesamte Flüssigkeit verdampft ist. Mit Salz und Pfeffer würzen, bevor eine kleine Menge saure Sahne für eine leicht cremige Konsistenz dazukommt.



Den Teig nun auf einem bemehlten Untergrund mithilfe eines Nudelholzes ausrollen. Mit einem Glas oder etwas Vergleichbarem Kreise ausstechen. Mit einem Teelöffel die jeweilige Füllung in die Mitte dieser Kreise geben und den Teig halbkreisförmig verschließen. Hierbei sorgfältig vorgehen, da die Piroggen sonst während des Kochvorgangs auseinanderfallen können.



In ausreichend siedendem Salzwasser ziehen lassen, bis sie an der Oberfläche schwimmen, das dauert nur wenige Minuten. Dann mit einem Seihlöffel entnehmen.



In der Zwischenzeit die Zwiebeln in Ringe schneiden und in Butter andünsten. Die gekochten Piroggen in den Zwiebeln schwenken und zusammen mit saurer Sahne servieren.