Köstliche Sandwich-Variationen

Aus dem Frühstücksspeck ein Netz flechten. Eine Sandwichscheibe auf das Bacon-Netz legen und für die bessere Haftung der zweiten Scheibe etwas Tomatenmark daraufgeben. Die zweite Sandwichscheibe mit einem Glas oder einem runden, großen Ausstecher in der Mitte ausstechen und auf die erste Scheibe kleben. Ein Ei in die Mitte des Sandwiches schlagen und 100 Gramm Cheddar auf die ausgestochene mit Ei gefüllte Scheibe legen. Auf eine dritte Sandwichscheibe wieder Tomatenmark geben. Anschließend das Ganze mit dem Frühstücksspeck einwickeln und in Rohrzucker wälzen.