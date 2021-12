Köstliches Schokofondue

Das Obst bei Bedarf schälen und in grobe, aber mundgerechte Stücke schneiden. Das Gebäck bereitstellen.



Mit einem Schokobrunnen: Wenn Schokolade in Tafelform verwendet wird, diese grob hacken, um das Schmelzen zu erleichtern. So viel Schokolade in den Schokobrunnen geben, wie er laut Packungsanleitung fasst. Die Schmelzfunktion des Brunnens aktivieren und die gesamte Schokolade schmelzen lassen. Dann auf die Warmhaltefunktion zurückschalten und die Schokolade in Bewegung setzen. Der genaue Vorgang kann von Brunnen zu Brunnen variieren, man sollte sich also konkret an der Packungsanleitung orientieren.



Mit einem Fondue: Wenn man keinen Schokobrunnen besitzt, kann man auch ein handelsübliches Fondue verwenden. Hierzu die Schokolade in eine passende Metallschale geben, das Fondue so weit mit Wasser füllen, dass die Schüssel etwa zur Hälfte im Wasser steht. Das Fondue anschalten und die Schokolade in diesem Wasserbad schmelzen lassen. Sobald die Schokolade flüssig ist, diese gut durchrühren. Dann wie bei einem klassischen Fondue das Obst auf die Gabeln spießen und eintauchen oder das Gebäck dazu verwenden.



Mit einem Topf: Wer kein klassisches Fondue besitzt, kann auch ein Wasserbad in einem normalen Topf mit passender Metallschüssel herstellen. Dann muss nur beachtet werden, dass das Wasser während des Essens bei Bedarf erneut erhitzt werden muss, da es auf dem Tisch keine Wärmequelle gibt, die den Topf auf Temperatur hält.