Kohlrabi-Schnitzel

Zuerst den Salat zubereiten, damit er durchziehen kann. Hierzu die Kartoffeln in mit Salz, Kümmel und einem Lorbeerblatt versehenem Wasser weich kochen. Anschließend pellen und in Scheiben schneiden. Die Quitten bei Bedarf erst mit einem Geschirrhandtuch abreiben, um den Flaum zu entfernen. In der Mitte teilen. Das erfordert etwas Kraft, da das Kerngehäuse recht hart ist. Dieses entfernen und das Fruchtfleisch in mundgerechte Stücke schneiden. Da die Stücke sehr schnell oxidieren, etwas Zitronensaft zum Apfelsaft geben und die Quitten darin etwa 15 bis 20 Minuten kochen, bis die gewünschte Bissfestigkeit erreicht ist.



Anschließend aus einem Teil des Apfelsafts ein Dressing herstellen. Hierzu Senf, Essig, Öl, Petersilie, Pfeffer und Salz hinzufügen und pürieren. Nun das Dressing mit Kartoffeln und Quitten kombinieren und durchziehen lassen.



Für die Schnitzel die Kohlrabis schälen und in etwa fingerdicke Scheiben schneiden. In gesalzenem Wasser drei Minuten blanchieren. Die feinen Blätter der Kohlrabis fein hacken. Für die Panade Cashewkerne zerkleinern (da hilft eine Küchenmaschine sicherlich gerne) und die Cornflakes grob zerstoßen. Das Kohlrabi-Grün mit Cashewkernen, Cornflakes und Paprikapulver vermischen. Zum Panieren eine Mischung aus einem Esslöffel Mehl und drei Esslöffeln Wasser herstellen. In einer anderen Schüssel das übrige Mehl bereitstellen. Die Kohlrabi-Scheiben nun erst in Mehl, dann in der Mehl-Wasser-Mischung und anschließend in der eigentlichen Panade wenden.



Anschließend in einer Pfanne mit Öl braten, bis sie schön kross und gebräunt sind. Auf etwas Küchenpapier entfetten und zusammen mit dem Kartoffel-Quitten-Salat und einer Zitronenspalten servieren.