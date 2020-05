Verbraucher | Volle Kanne - Rezept Download

Für die Zabaione zunächst die Abschnitte und Blätter zusammen mit dem Apfelsaft, etwas Salz (und nach Belieben ein wenig Wasser) im Standmixer pürieren, danach durch ein feines Sieb geben. So erhält man den Saft des Kohlrabis. Nun in einer Metallschüssel über einem Wasserbad vier Eigelbe mit diesem Saft aufschlagen.



Strudel nach dem Backen kurz ruhen lassen, dann vorsichtig in dicke Scheiben schneiden – ein Elektromesser vereinfacht dies – zusammen mit der Zabaione servieren und noch etwas frisches Kohlrabigrün darüber geben.