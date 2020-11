Kohlroulade mit Wurzelgemüse und Apfel auf Zwiebelsauce

Spitzkohlblätter abnehmen, grobe Rispe ausschneiden, Blätter in sprudelndem Salzwasser mit etwas Kümmel blanchieren, Blätter gut abtropfen lassen, auf Küchenkrepp gut abtupfen, trocknen. Hackfleisch mit Apfelwürfel, Eier, Würfel von Zwiebeln, Lauch, Karotten, Steckrüben, Sellerie, Schnittlauchröllchen, gehackte Petersilie gut vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen.



Kohlblätter auflegen, Hackmasse auf einem Ende auftragen, Außenränder etwas umlegen, danach einrollen. Roulade mit einer Kordel einen Kreuzbund binden, in eine Pfanne setzen, mit Gemüsebrühe mit etwas Maismehl gebunden, angießen. Im vorgeheizten Backofen bei circa 160 Grad circa 25 bis 30 Minuten garen lassen.



Zwiebelstreifen in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, mit Kalbsfond angießen, Röllchen von Frühlingszwiebeln zugeben, mit unterschwenken, etwas nachwürzen. Kartoffeln schälen, in Spalten zerteilen, Salzkartoffeln kochen, abschütten, abdämpfen lassen, mit Lachsschinken umwickeln. Im vorgeheizten Backofen bei circa 80 bis 100 Grad warmhalten.



Zwiebelsauce als Spiegel auf flachem Teller angießen, Kohlroulade schräg halbieren, daraufsetzen, Lachsschinken-Kartoffeln mit anlegen, mit Rosmarin garnieren.