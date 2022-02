Kohlroulade und Avocadotörtchen

Zubereitung (circa 45 Minuten):



Für die Kohlroulade den Strunk vom Kohl komplett herausschneiden. Blätter vorsichtig ablösen und diese in wallendem Salzwasser mit etwas Kümmel blanchieren. Hackfleisch mit Eiern, Zwiebeln und Petersilie gut vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen.



Von den halbierten Birnen das Kernhaus entfernen und die Birnen würfeln. Mit den Cornflakes-Bröseln vermischen und vorsichtig unter die Fleischmasse geben. Die Hackmasse auf die ausgelegten Kohlblätter geben und zu Rouladen formen. In eine ausgefettete Bratform legen und im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad circa 10 bis 15 Minuten garen.



Tomatenmark im Topf kurz anrösten, dann Maismehl einrühren. Mit Kalbsfond aufgießen, aufkochen und über den Rouladen verteilen. In 15 bis 20 Minuten (je nach Größe) fertig garen.



Schwarzwurzeln, Pastinake, Petersilienwurzel und Kartoffeln in gleichgroße Würfel zerteilen und in leicht gesalzener Milch weichkochen, bis fast keine Flüssigkeit mehr da ist. Dann mit dem Kartoffelstampfer kurz zerkleinern. Sauerrahm und Butter zugeben, mit Salz, Pfeffer und Muskat verfeinern und mit dem Stampfer zu einer feinen Masse aufbereiten.



Rouladen auf Tellern anrichten, den Stampf daneben geben. Die Rouladen mit etwas Sauce überziehen. Den Bauchspeck im Backofen bei 120 Grad leicht kross werden lassen und je eine Scheibe darauflegen.



Dieses Gericht ist glutenfrei.