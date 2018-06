Kontrolle am Arbeitsplatz versus Persönlichkeitsrechte

Was private Tätigkeiten am Arbeitsplatz angeht, gilt grundsätzlich: Was nicht explizit erlaubt ist, ist untersagt. Über Art und Umfang von Privatem in der Firma oder das private Nutzen von Firmeneigentum, entscheidet der Chef. Mittlerweile ist das private Surfen am Arbeitsplatz in vielen Firmen geregelt und in gewissem Umfang gestattet. „Der Arbeitgeber kann interne Regeln und Richtlinien aufstellen. Diese werden oft im Intranet, als Handbuch oder mittels Ausdruck veröffentlich. Manchmal sind konkrete Regeln bereits im Arbeitsvertrag festgehalten. Ist in einem Betrieb ein Betriebsrat gewählt, so können Regelungen in einer Betriebsvereinbarung aufgestellt werden“, erklärt Christoph Burgmer. Im Zweifel sollte man lieber einmal mehr als einmal weniger nachfragen, sonst geht man das Risiko ein, ermahnt oder gar gekündigt zu werden.