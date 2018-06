Kopfschmerzen bei Jugendlichen

„Unser Ziel ist, dass das Projekt fest in den Lehrplan an Schulen aufgenommen wird. Aufgrund des bisherigen Erfolges wird das Projekt auch auf Jugendliche und Studenten ausgeweitet. Wir entwickeln ein Projekt zur Kopfschmerzprävention an den Universitäten. Es befindet sich an großen Universitäten bundesweit in der Testphase und wird sehr gut angenommen. Darüber hinaus arbeiten wir auch an Konzepten zur Kopfschmerzprävention im Erwachsenenalter, denn auch in Betrieben und in der Arbeitswelt ist es ein wichtiges Thema“, erläutert der Kopfschmerzexperte.