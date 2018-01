Kopfverformungen bei Babys

Die Schädeldecke eines Babys besteht aus Schädelplatten, die noch nicht fest zusammengewachsen sind. Die Weichheit und Beweglichkeit erleichtert die natürliche Geburt und das rasche Wachstum des Kopfs in den ersten Monaten. Allerdings kann sich der Schädel in diesem Zeitraum auch verformen. Mediziner unterscheiden Deformitäten bedingt durch die Geburt, die sich in aller Regel rasch zurückbilden, von Deformitäten, die in den ersten Lebenswochen lagerungsbedingt entstehen.