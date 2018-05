Ein Hauch von Südkorea in der "Volle Kanne"-Küche

Chinakohl halbieren, unter warmem Wasser gut von innen abbrausen. Den Kohl mit Meersalz zwischen den einzelnen Blättern salzen und mit der Schnittfläche nach oben in ein doppelt so hohes Gefäß legen. Dann so mit Wasser begießen, dass der Kohl bedeckt ist. Einen passenden Teller darauf legen und das Ganze beschweren. Der Kohl muss komplett unter Wasser sein. Das Ganze rund 20 Stunden bei Raumtemperatur stehen lassen. Den Kohl anschließend herausnehmen, abwaschen und etwas davon probieren. Wenn er zu salzig ist, nochmal leicht wässern und dann vorsichtig ausdrücken.