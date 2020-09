Kumpir mit Hummus-Sauce

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Die Kartoffeln auf einem Backblech je nach Volumen zwischen ein und zwei Stunden bei 180 Grad Celsius backen. Fertig sind sie, wenn sie intensiv nach Backkartoffel riechen. Dann die Kartoffeln aufschneiden, das Innere mit einem Eisportionierer entnehmen und in eine Schüssel geben. Salz, Pfeffer und eine größere Portion Butter zufügen, grob mit einem Schneebesen verrühren und in die Kartoffeln zurückfüllen. Gegebenenfalls im noch warmen Backofen warmhalten.



Im Mixer zunächst 50 ml kaltes Wasser, Zitronensaft und -abrieb, Tahini, Knoblauch und Gewürze durchmixen, bis eine schaumige Emulsion entsteht. Erst dann die abgetropften Kichererbsen zugeben und zu einer leicht flüssigen Paste mixen (eventuell Konsistenz durch Zugabe von Wasser nachjustieren).



Zwiebeln fein schneiden, in etwas Karamell und Essig anschwitzen und schmoren lassen, bis sie beginnen, süß zu schmecken. Rotkohl auf einem V-Hobel in dünne Scheiben schneiden. Mit Salz, Pfeffer, und Orangenabrieb würzen und mit einigen Tropfen Olivenöl marinieren. Backkartoffeln mit Rotkohl und Zwiebeln belegen und Hummus-Dressing darüber geben. Zuletzt großzügig Kresse obenauf legen.