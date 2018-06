Saucen und Gewürzpasten aus Kräutern

Zubereitung

Sellerie schälen und in kleine Würfel schneiden. Karotte und Zwiebel ebenfalls schälen und würfeln, Knoblauch schälen. Die Kräuter, falls nötig waschen, gut trocken tupfen, sorgfältig verlesen, von groben Stängeln zupfen und grob zerkleinern. Die Kresse mit einer Schere vom Vlies schneiden und alles zusammen in einer Schüssel abwiegen. Kräuter und Gemüse mit entsprechend viel Salz in einen Standmixer geben und gut mixen, bis eine homogene Paste entsteht. In saubere, sterilisierte Gläschen abfüllen und mit einem sauberen Deckel verschließen. Die Paste nur mit einem sauberen Löffel entnehmen und gleich wieder verschließen. Sie ist bei Zimmertemperatur haltbar. Suppen, Saucen, Salatdressings und Gemüse lassen sich damit wunderbar würzen.