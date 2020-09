Kräutergarten für die Fensterbank

Vorgezogenes Basilikum aus dem Supermarkt ist meist nicht sehr langlebig. „Gründe dafür sind oft, dass die Pflanzen zu dicht gesät und im Gewächshaus mit besonderen Nährstofflösungen schnell groß gezogen wurden. Außerdem ist die Topferde nicht ausreichend gedüngt“, erklärt die Pflanzenexpertin. Wer also verhindern möchte, dass das Basilikum schnell eingeht, kann es teilen und in nährstoffreiche Erde umpflanzen. Wichtig ist dabei, dass das Kraut immer warm (circa 20 Grad) und möglichst hell steht. Basilikum kann aber prima im Zimmer ausgesät werden, da es zum Wachsen ohnehin Temperaturen von über 12 Grad benötigt. Wichtig ist, die Erde bereits vor dem Säen anzufeuchten. Circa zehn Samen in einen Topf mit rund zehn Zentimetern Durchmesser geben und nicht mit Erde bedecken, da Basilikum ein Lichtkeimer ist. Um Samen und Erde vor zu schneller Austrocknung zu schützen, empfiehlt es sich, den Topf mit Frischhaltefolie zu bedecken.



Nach ein bis zwei Wochen zeigen sich die ersten Keimlinge. Wenn sie das dritte Blatt ausbilden, kann man die Pflänzchen vereinzeln. Dazu zwei bis drei Stück zusammen in einen Topf pflanzen. Basilikum sollte nie ganz austrocknen aber auch nicht zu viel gegossen werden. Am besten man erntet immer wieder die kleineren jungen Blätter und lässt die größeren Blätter zur Photosynthese stehen. „Falls sich Blütenansätze ausbilden, sollte man diese direkt entfernen, denn mit der Blüte verändert sich der Geschmack der Blätter“, gibt Anja Koenzen zu bedenken.