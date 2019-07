Pfifferlings-Kräuterpflanzerl

80 g angeschwitzte Zwiebelwürfel

150 g angeschwitzte Pfifferlinge

3 altbackene Brötchen

2 Eier

60 g feine blanchierte Karottenwürfel

1 Frühlingszwiebel in Ringe geschnitten

1 EL gehackte gemischte Kräuter

2 EL Schmand

1 EL

2 Olivenöl

2 Zweige Rosmarin

2 mittlere Kohlrabi, in Stäbchen geschnitten

150 ml Gemüsebrühe

1 Frühlingszwiebel, in Ringe geschnitten

150 ml Sahne

1 EL gehackte Blattpetersilie

2 EL fein geschnittenes Kohlrabi-Blattgrün

Salz, Pfeffer