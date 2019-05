Vielseitige Kräuter

Zutaten

Blätter von Beerenpflanzen zu gleichen Teilen mischen:

Schwarze Johannisbeere, Walderdbeere, Himbeere, Pfefferminze, Brennnessel, Salbei und Spitzwegerich.



Zubereitung

Die Kräuter nach dem Abtrocknen des Taus am frühen Mittag ernten, waschen und gut trocken schleudern. Rascheltrocken trocknen, am besten auf Gittern oder zu leichten Bündeln aufgehängt an einem luftigen, warmen Ort. In einem geeigneten gut verschließbaren Gefäß aufbewahren. Eine Handmulde voll in ein Teesieb rebeln, mit kochendem Wasser überbrühen und sieben Minuten ziehen lassen.

Vor kurmäßigem Verzehr den Hausarzt konsultieren.