Kräuterseitling-Bärlauchcrossies

Kräuterseitlinge längs in Scheiben schneiden. Bärlauch klein schneiden, im Mixer mit kalt gepresstem Öl fein pürieren und damit die Pilzscheiben gut bestreichen. Mit Salz und Pfeffer würzen, mehlieren, durchs aufgeschlagene Ei ziehen, in gestoßenen Cornflakes wenden und in heißem Öl beidseitig ausbraten.