Die Venen in den Beinen haben die Aufgabe, verbrauchtes, sauerstoffarmes Blut zum Herzen zurückzuführen. Als Folge einer Schwächung der Gefäßwand und nicht richtig schließender Venenklappen kann Blut in einer Umkehrströmung innerhalb der Vene versacken, was Krampfadern hervorrufen kann. In mehr als neunzig Prozent der Fälle einer solchen Venenerweiterung gibt es keine eindeutige Ursache, allerdings zahlreiche Risikofaktoren, die die Entwicklung begünstigen. Neben einer erblichen Vorbelastung für Venenleiden können Schwangerschaften, Übergewicht, Bewegungsmangel, zu enge Bekleidung oder zu hohe Schuhe eine Erweiterung begünstigen.



Hinzu kommen als Risikofaktoren ein zu hoher Alkoholkonsum, ausgedehnte Sonnenbäder und auch das Alter. In seltenen Fällen entsteht eine oberflächlich sichtbare Venenschwäche allerdings in Folge einer unbemerkten Thrombose der tiefen Venen. Venenleiden können nur ein kosmetisches Problem darstellen, aber darüber hinaus auch gesundheitliche Probleme hervorrufen. Gefährlich ist zum Beispiel der völlige Verschluss einer Vene durch ein Blutgerinnsel (Thrombus). In Folge einer Thrombose kann es zum Beispiel zu einer lebensbedrohlichen Lungenembolie kommen. Venenentzündungen können außerdem schlecht heilende Wunden hervorrufen, die man als offenes Bein bezeichnet. Geschädigte Venen können auch platzen.