Krank im Job

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, den Arbeitgeber über eine Krankmeldung unverzüglich zu informieren. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung muss dem Unternehmen spätestens am vierten Tag der Erkrankung vorliegen. Der Arbeitgeber kann die Bescheinigung jedoch auch schon früher verlangen. Die Art der Erkrankung ist auf dem "gelben Schein" nicht vermerkt, wohl aber die voraussichtliche Dauer der Erkrankung. Ist der Mitarbeiter länger krank, muss er eine Folgebescheinigung abliefern. Wer während seines Urlaubs krank wird, muss so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen. Das Attest muss der Beschäftigte an den Arbeitgeber weiterleiten und die Krankenkasse informieren. Nur so kann er sichergehen, den verlorenen Urlaub nachholen zu können.