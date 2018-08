Krank im Urlaub – Wer zahlt?

Einfach mit der Krankenkarte zum Arzt oder Krankenhaus zu gehen, das funktioniert nicht überall. Bei gesetzlich Versicherten werden nur akute Erkrankungen oder Unfälle in EU-Mitgliedsstaaten und im Europäischen Wirtschaftsraum, also alle EU-Länder plus Island, Liechtenstein, Norwegen sowie in der Schweiz, von der Kasse übernommen. Es gibt außerdem eine Kostenübernahme in Ländern, mit denen Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat, wie zum Beispiel die Türkei oder Marokko. Für Länder, wie Kanada, Japan, Brasilien und die USA zahlt die gesetzliche Krankenkasse nicht. Hier benötigt man einen vollständigen privaten Schutz in Form einer Auslandsreisekrankenversicherung.